Boksing sa Japan posibleng ipaundang

Gumikan sa sunodsunod nga kamatayon sa duha ka Japanese boxers nga parehong niaway sa samang boxing promotion dili pa lang tantong dugay, posibleng ipaundang na sa Japan ang boksing.
Mao kini ang gipahibalo ni Japan Boxing Commission (JBC) secretary-general Tsuyoshi Yasukochi sa interbyu sa AFP.
Padayon pa ang imbestigasyon kabahin sa kamatayon nila ni super featherweight Shigetoshi Kotari ug lightweight Hiromasa Urakawa nga nahitabo pipila lang ka mga adlaw human sa ilang tagsatagsa ka away niadtong Agusto 2, 2025.
Nasuta nga brain injuries ang hinungdan sa kamatayon nila ni Kotari ug Urakawa.
Gipasabot ni Yasukochi nga kon wala’y makitang solusyon aron malikayan nga mabutang sa peligro ang kinabuhi sa usa ka boksidor nga moaway, hayan adunay purohan nga ipaundang na ang boksing sa Japan.
Niadtong 2023, si Kazuki Anaguchi namatay sab human sa away niini. / Gikan sa wires