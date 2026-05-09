Bol Bol batok Brownlee, TNT kontra Ginebra

Mga duwa karon:
5:15 P.M Meralco Bolts batok Magnolia Chicken Hotshots
7:30 P.M Barangay
Ginebra batok TNT Tropang 5G
Sigurado nga dumogun ug atngan ang giyera sa Barangay Ginebra Gin Kings ug TNT Tropang 5G nga maoy last game sa elimination round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup karong Dominggo, Mayo 10, 2026, sa SM Mall of Asia Arena.
Ang Gin Kings ug Tropang 5G magsangka alas 7:30 sa gabie nga maoy main game sa double-header nga sugdan sa Meralco Bolts ug Magnolia Hotshots.
Isip fan-favorite, ang Gin Kings mobira gyud og fans sa venue, pun-an pa ang Tropang 5G nga aduna puy dako nga following ug mas gisundan tungod sa higante nga import nga kanhi NBA player nga si Bol Bol.
Ang Gin Kings maoy nakabentaha sa maong tapad bitbit ang 8-3 (win-loss) nga baraha nga nagbutang nila sulod sa Top 4, samtang ang Tropang 5G naa sa tungatunga sa team standings dala ang 6-5 nga record.
Basi sa mga taho posible nga makabalik sa maong duwa ang beterano sa Gin Kings nga si Japeth Aguilar gikan sa pagpahuway tungod sa pagkatagak niini sa ilang duwa batok Blackwater.
Ang Tropang 5G mosandig napud ni Bol Bol nga nag-average og 34.5 puntos, 14 rebounds ug 3.8 blocks per game.
Ang solido nga suporta gikan sa local players mao sila Calvin Oftana, Roger Pogoy, Jayson Castro Jordan Heading, Rey Nambatac ug uban pa.
Ang Ginebra mosalig ni Justin Brownlee nga adunay 31.5 puntos, 8.5 rebounds ug 5.2 assists nga average. Sa local players anaa sila Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Steph Holt ug Isaac Go. / RSC