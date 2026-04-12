Bol Bol double-double machine

Nibuhat og lain napud nga double-double performance ang TNT Tropang 5G import nga si Bol Bol aron dalhon ang iyang team ngadto sa kadaogan batok Terrafirma Dyip, 101-89, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup didto sa Ninoy Aquino Stadium, Sabado sa gabii, Abril 11, 2026.
Ang higante nga kanhi NBA player nipakatap og 35 puntos, 14 rebounds ug upat ka blocks nga mao ang iyang ikalimang double-double sulod sa susamang duwa.
Si Bol nag-average og 35 puntos, 15 rebounds, 3.2 blocks para sa TNT, kinsa naghupot karon og 3-2 (win-loss) record.
Bisan pa sa pagsaka sa ilang record ug nagpadayon nga nindot nga duwa ni Bol, ang beteranong head coach Chot Reyes nipadayag nga daghan pa ang angay palambuon para sa elimination round.
“To be very honest we’re still very far from competing against the better teams in this league. We have such a lot to work on and so much more to improve on as well,” saysay ni Reyes.
Ang Tropang 5G nakabalik sa win column human kini mikirig batok sa Meralco Bolts, 106-110.
Ang 7-foot-3 nga si Bol nga adunay wingspan nga 7'8 maoy giatngan nga import sa Filipino basketball fans, di lang tungod sa iyang height ug katas-on sa kamot, apil na ang iyang abilidad nga mo-dribble ug moitsa sa gawas bisan pa sa iyang gitas-on.
Ang Terrafirma, kinsa natagak sa 3-3 record, gitimon ni Mubashar Ali sa iyang 24 puntos ug 17 rebounds, samtang nitunol si Jerrick Ahanmisi gikan sa bench og 19 puntos, pito ka rebounds ug pito ka assists.
Puntos matag-usa:
TNT (101) – Bol 35, Oftana 20, Ganuelas-Rosser 9, Pogoy 9, Nambatac 6, Nava 6, Castro 5, Ferrer 3, Aurin 3, Galinato 2, Heading 0, Williams 1.
Terrafirma (89) – Ali 24, J. Ahanmisi 19, Paraiso 13, Hanapi 7, Zaldivar 5, Umali 5, Chiu 5, Bravo 4, Eriobu 4. / RSC