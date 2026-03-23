Bol Bol gabangis og balik

Laing eksplosibong duwa ang gipakita sa 7’3” nga higante nga si Bol Bol aron agakon ang TNT Tropang 5G sa labing una niining kadaugan sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commssioner’s Cup sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Marso 22, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Si Bol, kinsa lab-as pa gikan sa National Basketball Association (NBA), nagpakatap og 40 puntos ug 15 rebounds aron pangulohan ang makutas nga kadaugan sa Tropang 5G batok sa NLEX Road Warriors. 112-109.
Sa premirong tahas sa Tropang 5G, kuyaw sab nakaduwa si Bol ug nimugna kini’g 38 puntos ug 18 rebounds apan ning duwaa, nasugamak sila sa kapildihan batok sa Rain or Shine Elasto Painters, 109-112.
Nagkanayon si Tropang 5G coach Chot Reyes nga nakatabang og dako ang ilang depensa hilabi na sa hinapos nga bahin aron lupigon ang madasigong Road Warriors, nga gikan sa duha ka sunodsunod nga kadaugan batok sa Blackwater Bossing, 84-81, ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 112–105.
“NLEX is a tough team to play. They’re the most disciplined team in the league. They’re making great play after great play. It’s our ability to make a stop that determined the victory,” matod ni Reyes, nga napatik sa www.pba.ph.
Sa premirong duwa, gipayukbo sa Bossing ang Hotshots, 97-91, aron irehistro ang labing una nilang daog.
Ang Bossing ningsaka sa 1-2 nga rekord samtang ang Hotshots natagak sa 0-3 nga baraha.
Puntos matag usa:
1st game:
Blackwater (97) – Upshaw 35, Barefield 26, Murrell 9, Tratter 8, David 7, Ilagan 4, Escoto 4, Mendoza 2, Una 2.
Magnolia (91) – Omot 38, Lucero 15, Sangalang 12, Gomez de Liano 6, Lastimosa 5, De;a Rosa 5, Laput 4, Barroca 4, Koon 2.
2nd game:
TNT (103) - Bol 40, Heading 15, Rosser 14, Oftana 14, Nambatac 6, Castro 5, Ferrer 3, Jalalon 2, Nieto 2, Chua 2.
NLEX (97) - Lalanne 25, Bolick 21, Winston 18, Semerad 18, Alas 5, Gonzales 3, Rodger 3, Torres 2, Racal 2. / ESL