Bol Bol madayon pagduwa sa tropa

Niabot na kagahapon, Huwebes, Pebrero 19, 2026, sa Manila ang kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga si Bol Bol aron moduwa sa defending champion TNT Tropang 5G alang sa umaabot nga Philippine Baskeball Association (PBA) Commissioner’s Cup.
Ang TNT nag-post og mga hulagway sa 7’3” nga higante sa iyang paghiabot sa Ninoy Aquino International Airport diin gisugat siya ni TNT team manager Jojo Lastimosa.
Si Bol, 26 anyos, lab-as pa gikan sa NBA diin katapusan siyang nagduwa ubos sa kampo sa Phoenix Suns gikan 2023 hangtod 2025.
Sa wala pa siya niabot sa Suns, ang American-South Sudanese nagduwa sa Denver Nuggets gikan 2019 hangtod 2022 ug Orlando Magic gikan sa 2022 hangtod 2023.
Sa iyang unom ka seasons sa NBA, si Bol nag-average og 6.5 puntos ug 3.5 rebounds.
Dili man tuod kahadlukan ang mga numero nga iyang narehistro, apan ang presensya lang ni Bol hilabi na sa ilawom makahatag na og dakong problema sa kontra.
Tinguha unta sa Tropang 5G nga depensaan og suway ang ilang korona kauban ang ilang resident import nga si Rondae Hollis-Jefferson apan wala kini nadayon tungod sa pagkaangol ni RHJ sa iyang pagduwa sa East Asia Super League (EASL) diin gihuwaman siya isip usa sa imports sa Meralco Bolts.
Ang Commissioner’s Cup karon pang Marso 11 mosugod apan niini pa lang ka sayo, naghatag na’g kabalaka sa ubang teams ang pag-abot ni Bol.
Alang ni Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Guiao, si Bol daw usa ka machine gun nga gamiton sa Tropang 5G sa usa ka engkuwentro nga kutsilyo ra unta ang gamiton.
"He will practically own the paint offensively and defensively. It's like bringing a machine gun to a knife fight. It's unfair," matod ni Guiao, nga napatik sa Spin.ph.
"I have no idea yet," tubag ni NLEX Road Warriors coach Jong Uichico sa pangutana kon unsaon pagpugong si Bol. / ESL