Bol Bol mipabuto og 50 puntos

Wala’y nakapugong sa kanhi NBA player nga si Bol Bol ug nipakatap kini’g 50 puntos aron aswaton ang TNT Tropang 5G batok Titan Ultra Giant Risers, 97-92, niadtong Sabado, Abril 18, 2026, sa Philippine Basketaball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup didto sa Ynares Center sa Montalban.
Nagbangis si Bol sa fourth quarter diin niiskor kini og 14 puntos sa iyang 50 puntos para dalhon ngadto 5-2 (win-loss) record ang Tropang 5G.
Si Bol maoy nangulo sa makabungog nga 12-0 run sa TNT nga nibali sa duwa pabor sa TNT, 85-78, ug nitapos sa labok sa Giant Risers.
Nibanat pagmaayo ang 7-foot-3 nga si Bol aron mataplan ang kakuwang sa ilang pwersa.
Si Calvin Oftana na-eject first quarter palang sa duwa, si Roger Pogoy wala mamuntos samtang si Jordan Heading wa gihapon makaduwa tungod sa injury.
“We had to rely on the scoring of Bol to make up for the absence of our gunners. That’s why it was Bol who had to take the bulk of the scoring for us,” matod ni TNT coach Chot Reyes.
Mga puntos:
TNT (97) – Bol 50, Nambatac 12, Castro 7, Ferrer 6, Ganuelas-Rosser 5, Williams 5, Pogoy 4, Khobuntin 3, Nava 3, Oftana 2.
Titan (92) – Gilmore 33, Munzon 21, Javillonar 8, Flores 5, Dionisio 5, Balanza 5, Yu 4, Ular 4, Pessumal 3, Sajonia 2, Omega 2. / RSC