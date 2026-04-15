Bol Bol nagbangis batok Bossing

Nagbangis ang 7’3” nga higanteng import nga si Bol Bol aron agakon ang TNT Tropang 5G sa makutas nga kadaugan batok sa Blackwater Bossing, 99-94, niadtong Martes, Abril 14, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Si Bol kinsa lab-as pa lang gikan sa National Basketball Association (NBA), nagpakatap og 48 puntos ug 11 rebounds.
Sa kadaugan, ningsaka ang Tropang 5G sa temporaryong ikaupat nga luna dala ang 4-2 nga rekord diin ilang gikauban sa puwesto ang Brgy. Ginebra Gin Kings.
Sa ilang bahin, ang Bossing nahagbong sa 1-5 nga rekord.
Nangulo sa Bossing mao ang ilang import nga si Robert Shaw kinsa nagpakatap og 36 puntos.
Sa laing duwa, gipangmakmak sa NLEX Road Warriors ang guest team Macau Black Knights, 106-97.
Ang Road Warriors nakakuha’g bahin sa ikaduhang luna dala ang 5-1 nga rekord diin ilang gikauban ang Meralco Bolts.
Ang Black Knights nitiglom og samot sa labing ubos nga puwesto nga wala pa’y daog sulod sa pito ka mga duwa. / ESL