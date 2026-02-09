Bol Bol posibleng moduwa sa TNT

Hapit na ma-finalize ang negosasyon kabahin sa pagduwa sa kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga si 7’3” Bol Bol sa TNT Tropang 5G alang sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup nga sugdan karong Marso 11, 2026.
Matod sa usa ka kasaligang tinubdan sa Spin.ph nga posibleng ma-finalize kini sa magsunod duha ka adlaw.
Si Bol katapusang nagduwa sa NBA niadtong 2024-25 season ubos sa kampo sa Phoenix Suns.
Gawas sa Suns, nakaduwa sab siya sa Miami Heat, Denver Nuggets, ug Orlando Magic. / ESL