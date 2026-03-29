Bol Bol, TNT milubong sa Beermen

Nagpadayon sa iyang dominante nga performance ang TNT Tropang 5G import nga si Bol Bol ug ilang gitumba ang San Miguel Beermen, 118-92, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup niadtong Sabado sa gabie, Marso 28, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Ang kanhi NBA player nipabuto og 34 puntos ug 18 ka rebounds, lakip na ang pagtimon sa TNT sa makabungog nga 19-0 run nga nihatag og 21 puntos nga labaw sa iyang team sa first quarter.
Nisaka ang TNT ngadto sa 2-1 (win-loss) record ug nakabangon sa ilang pagkapilde sa opening game batok Rain or Shine.
Sa iyang debut game batok Rain or Shine si Bol nibuhat og 38 puntos, 16 rebounds ug 5 blocks, gisundan kini og 40 puntos ug 15 rebounds batok NLEX. / RSC