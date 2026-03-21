Bol Bol, TNT nagpanikad moresbak

Dominante man tuod ang gipakita ni kanhi NBA player Bol Bol sa iyang unang duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup, apan pakyas siya sa pagdala sa TNT Tropang 5G sa kadaugan niadtong Biyernes sa gabii, Marso 20, 2026, diin niluhod sila sa Rain or Shine Elasto Painters, 112-110, sa Smart Araneta Coliseum.
Ang misyon ni 7-foot-3 Bol karon mao ang makabawi human sa masakit nga kapildihan diin nilabaw pa unta sila og 18 puntos pero igo lang gipapas sa Elasto Painters.
Si Bol nipakita kon unsa iyang mabuhat sa liga pinaagi sa 38 puntos, 16 ka rebounds, ug lima ka blocks, apil na niini ang paghatag niya og interes sa basketball fans nga motan-aw og live game.
Di sayon ang sunod tahas sa Tropang 5G kay ilang ikabangga ang wala pa’y pidle nga NLEX Road Warriors sa main game didto sa Ynares Sports Center sa Antipolo.
Ang Road Warriors mosuway pagtuhog sa ilang ikatulo nga sunodsunod nga daog sa conference.
Sa first game, magtigi ang Blackwater Bossing ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots alas 5:15 sa hapon sa susamang venue.
Mga iskor:
Rain or Shine (112) - Johnson 33, Nocum 20, Lemetti 13, Villegas 13, Mamuyac 9, Tiongson 7, Clarito 5, Malonzo 4, Caracut 4, Belga 2.
TNT (109) – Bol 38, Oftana 19, Castro 13, Ganuelas-Rosser 9, Galinato 8, Ferrer 8, Nambatac 7, Khobuntin 5, Aurin 2. / RSC