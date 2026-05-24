Bol di na makatiwas sa Commissioner’s Cup

Ang mabulokon unta nga performance ni kanhi NBA player Bol Bol nahugno tungod sa injury ug ruled out na kini sa nahabilin nga duwa sa TNT Tropang 5G sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Sigon sa mga taho si Bol adunay partial Achilles tear human kini ma-injured sa Game 2 sa ilang semifinals batok Meralco Bolts niadtong Biyernes sa gabie.
Sa iyang PBA stint nag-average ang 7-foot-3 nga si Bol og 24.8 puntos, 13.5 rebounds, 3.2 blocks, 2.3 assists ug iyang gibitbit ang TNT ngadto sa semis. / RSC