Bol dili mahimong Best Import winner

Wala naapil sa mga kandidato sa Best Import award sa 2026 Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup ang naangol nga import sa TNT Tropang 5G nga si Bol Bol.
Ang mga kandidato sa pasidungog mao sila si Justin Brownlee sa Brgy. Ginebra Gin Kings, Jaylen Johnson sa Rain or Shine Elasto Painters, Patrick Gardner sa Meralco Bolts, ug ang nipuli ni Bol nga si Chris McCollough.
Kon naapil pa si Bol, dako gyud unta siya og purohan nga modaog.
Sa lagda sa PBA, ang imports sa semi-finalists deretsong mahimong kandidato kon nakatiwas sa pagduwa. / ESL