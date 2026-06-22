Bola sa tip-in ni OG i-auction

Gipa-auction ang bola nga nalambigit sa nakapadaog nga tip-in shot ni New York Knicks big man OG Anunoby sa Game 4 sa bag-uhay lang nahuman nga 2026 National Basketball Association (NBA) Finals batok sa San Antonio Spurs.
Ang maong tip-in shot ni Anunoby maoy nakahatag sa Knicks og 3-1 nga bintaha sa best-of-seven series, nga ilahang hingpit gihuman sa Game 5, 4-1, nga nakatambal sa 53 ka mga tuig nga pagkahidlaw sa Knicks, nga nagpahimo kanilang three-time champion.
Matod sa Sotheby, posibleng magkantidad og $3 million ang labig ubos nga balor niini inig abli sa auction karong Hunyo 30. / Gikan sa wires