Bolick, de Liano nagbahin sa POW honor

Nagbahin sa Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Players of the Week honor sila si Robert Bolick ug Juan Gomez de Liano human nila naagak ang ilang tagsatagsa ka team sa kadaugan sa Season 50 Philippine Cup sa niaging semana.
Si Bolick nagpakatap og 36 puntos lakip na niini ang unom ka triples aron pangulohan ang kadaugan sa NLEX Road Warriors batok sa Titan Ultra Giant Risers, 92-83, niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, sa wala pa temporaryong gihunong sa liga ang mga duwa niini aron paghatag og agianan sa preperasyon sa Gilas Pilipinas alang sa Window 1 sa FIBA World Cup Qualifiers.
Ning maong kadaugan, ang Road Warriors nakakuha og bahin sa liderato diin kauban nila ang Rain or Shine Elasto Painters.
Ang Road Warriors ug Elasto Painters nga pulos adunay 6-2 nga rekord, mao pa lang ang nakaseguro na og puwesto sa playoffs.
Sa iyang bahin, si de Liano padayong nagpakita og maayong duwa ug nimugna siya og 32 puntos aron agakon ang Converge FiberXers ngadto sa kadaugan batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 106-96, niadtong Biyernes, Nobiyembre 14.
Sa kadaugan, ang FiberXers nasulod sa quadruple tie sa 5-2 nga rekord kauban ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, TNT Tropang 5G, ug defending champions San Miguel Beermen.
Kini maoy labing unang POW honor ni Bolick sa komperensiya samtang ikatulo na kini ni de Liano. / ESL