Bolick mangulo sa all-PBA Gilas squad alang sa gold medal defense niini sa Asian Games

Mobalik pagduwa sa Gilas Pilipinas si Robert Bolick ug ning higayona, alang sa mas lisod nga misyon.
Si Bolick kinsa pambato sa NLEX Road Warriors sa Philippine Baskletball Association (PBA), mao ang mangulo sa all-PBA Gilas squad alang sa gold medal defense niini sa 2026 Asian Games nga sugdan karong Septiyembre 19, 2026, sa Nagoya, Japan.
Katapusang niduwa si Bolick sa Gilas niadtong Disyembre 2025 diin natabangan niya ang national team nga maangkon ang gold medal sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand.
Ning higayona, ang kauban ni Bolick mao sila si Don Trollano, Brandon Ganuelas-Rosser, Jerrick Ahanmisi, Sedrick Barefield, Adrian Nocum, Zavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Arana, Brandon Bates, ug Justine Baltazar.
Ang ika-12 nga luna gitagana alang kang naturalized Justin Brownlee kinsa matod ni Gilas coach Tim Cone adunay posibilidad nga mobalik na pagduwa ning higayona gikan sa pagkaangol. / ESL