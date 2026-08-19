Bolick mangulo sa bag-ong mga sakop sa all-PBA Gilas alang sa Asian Games

Gipangulohan ni NLEX Road Warriors star Robert Bolick ang bag-ong mga magduduwa sa Gilas Pilipinas nga gikan sa Philippine Basketball Association (PBA) nga mokombati sa 2026 Asian Games nga ipahigayon sa sunod buwan sa Nagoya, Japan.
Ang uban mao sila si Adrian Nocum ug Caelan Tiongson sa Rain or Shine Elasto Painters, Jerrick Ahanmisi sa San Miguel Beermen, Justin Arana sa Converge FiberXers, Sedrick Barefield sa Blackwater Bossing, Zavier Lucero sa Magnolia Hotshots, Brandon Ganuelas-Rosser sa TNT Tropang 5G, ug Brandon Bates sa Meralco Bolts.
Ang mga nangahisgutan makigtambayayong sa laing mga magduduwa sa PBA nga sakop sa puwersa sa Gilas nga makasaysayong ninglabni og gold medal sa miaging edisyon sa Asian Games nga gipahigayon sa China niadtong 2023.
Niadtong higayona, ang Gilas gilangkuban nila ni June Mar Fajardo, Marcio Lassiter, CJ Perez, ug Chris Ross sa Beermen, Japeth Aguilar, Scottie Thompson, ug Justin Brownlee sa Brgy. Ginebra Gin Kings, Kevin Alas sa Road Warriors, free agent naturalized player Ange Kouame, Chris Newsome sa Meralco Bolts, Calvin Oftana sa Tropang 5G, ug Arvin Tolentino sa nabungkag nga NorthPort Batang Pier. / ESL