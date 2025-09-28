Bolick misyon ang makaduwa sa semis

Alang sa umaabot nga 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA)usa sa gitinguha ni Robert Bolick ang makaduwa siya sa semifinals.
Mosulod si Bolick sa iyang ikaunom nga season sa PBA uban sa NLEX Road Warriors, apan wa pa kini maka-experience og sangka sa Top 4 teams.
"Kumbaga ang expectation ko, andun pa rin kami kahit sa Top Four man lang," matod pa ni Bolick, nga usa ka higayon nahimong league scoring champion.
Sa iyang rookie year uban sa NorthPort Batang Pier, nakaabot siya sa semis sa 2019 Governors’ Cup human nilang mapildi ang top-seeded ug twice-to-beat nga NLEX aron makasulod sa Final Four. Apan wala siya makaduwa tungod kay nag-ayo pa siya gikan sa ACL injury.
Karon nga naa na siya sa NLEX, mas dako unta ang tsansa niya nga makalingkod sa semis niadtong miaging season. Apan napilde sila sa Rain or Shine Elasto Painters bisan pa sila ang No. 2 seed ug adunay twice-to-beat advantage sa Philippine Cup.
"Yung last conference, yun yung best chance namin pumasok ng semis. Pero nakalaban namin yung team na dalawang straight nasa semis," dugang pa niya.
Pormal nga nag sendoff ang NLEX sa weekend didto sa team headquarter sa Balintawak nga nitapos og grand program didto sa SM City Clark sa Pampanga. / RSC