Bolick nag-una sa inilugay sa BPC

Nag-una sa statistical race alang sa Best Player of the Conference award si NLEX Road Warriors guard Robert Bolick human sa elimination round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Si Bolick nakatigom og 41.9 statistical points (SPs) gikan sa iyang averages nga 20.5 puntos, 5.7 rebounds, 1.8 steals, ug league-best 8.8 assists.
Sikit nga nagsunod kang Bolick mao si San Miguel Beermen giant June Mar Fajardo kinsa nitali og 39.5 SPs gikan sa iyang averages nga 16.8 points, 14.8 rebounds, 2.5 assists, ug 1.0 steals.
Si Fajardo usa ka 13-time winner ning maong pasidungog. / ESL