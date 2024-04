Bolick nag-una sa PBA BPC race

Naangkon ni Robert Bolick sa NLEX Road Warriors ang kasamtangang liderato sa inilugay sa Best Player of the Conference (BPC) award sa nagpadayong Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup.

Sa labing una niyang tibuok komperensya gikan sa iyang pagbalik sa PBA, naagak ni Bolick ang Road Warriors sa lima ka mga daog sa nag-una niining unom ka mga duwa pinaagi sa iyang 49.2 average statistical points.

Si Bolick, kinsa maoy ka­samtangang leading scorer, nirehistro og league-best ave­rage nga 29.5 puntos ug adunay usa ka duwa nga nakamugna siya og 46 puntos.

Nag-average sab si Bolick og 5.8 ka rebounds.

Nagsunod kang Bolick sa BPC race mao sila si Arvin Tolentino sa NorthPort Batang Pier (43.6 SPs), Terrafirma Dyip rookie Stephen Holt (40.2 SPs), seven-time MVP June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen (37.0 SPs) ug Rain or Shine Elasto Painters big man Leonard Santillan (35.9 SPs). /ESL