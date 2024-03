Bolick napiling bag-ong PBA POW

Kon manginit, dili ikalimod nga lisod kapugngan si NLEX Road Warriors for­ward Robert Bolick sa o­­pensa ug hasta sa ubang mga departamento.

Iya kining napakita dihang nakamugna siya og 26 puntos ug bag-ong career-high 46 puntos sa duha ka sunodsunod nga mga kadaugan nga natali sa Road Warriors sa miaging semana sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup.

Sa maong mga duwa, nakarehistro sab si Bolick og averages nga 6.5 rebounds ug 6.0 ka assists. Niini, napili si Bolick isip labing bag-ong PBA Press Corps-Pilipinas Live Pla­yer of the Week awardee.

“Iniisip ko talaga is manalo. Individual lang yan (career high), team sport ito, eh,” matod ni Bolick nga napatik sa www.pba.ph.

“Masaya ako na nanalo at masaya ako na iyung teammates ko nandiyan sila really to play. Kahit sino’ng ipasok ni coach, maganda ang nilaro. Sa­na magtuloy-tuloy na.” / ESL