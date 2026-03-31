Superbalita Cebu

Bolick natudlo isip bag-ong PBA POW

Napiling si NLEX Road Warriors star Robert Bolick isip labing bag-ong Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Player of the Week alang sa ptesa Marso 25-29, 2026, sa Season 50 Commissioner’s Cup.

Kini gumikan sa makapaukyab niyang gipakitang duwa atol sa kadaugan sa Road Warriors batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 118-113, niadtong Biyernes, Marso 27.

Ning sangkaa, si Bolick nimugna og 32 puntos lakip na niini ang mahinungdanong three-pointer sa hinapos nga bahin sa duwa.

Gipasabot ni Bolick nga nagsilbi kining bunga sa iyang paningkamot sa praktis. / ESL

