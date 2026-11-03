Bolick PBA POW na sab

Sa ikaduhang sunodsunod nga semana, napili na sab si NLEX Road Warriors star Robert Bolick nga Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Player of the Week awardee.
Sa iyang impresibong gipakitang duwa sa miaging semana, natabangan og dako ni Bolick and Road Warriors aron makasulod sa Governos’ Cup best-of-seven semi-finals series.
Sulod sa duha ka duwa niadtong petsa Oktubre 27-31, 2026, si Bolick nag-average og 27 puntos, 5.0 rebounds, 4.5 assists ug 2.0 steals.
Nahitabo kini atol sa kadaugan sa Road Warriors batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa Game 2, 124-117, ug Game 3, 137-89, nga maoy nakakompleto sa ilang pagharos og daog sa quarter-finals best-of-five series,
Ning maong series, giligsan sa Road Warriors ang Fuel Masters sa Game 1, 97-92.
Sa ilang ikatulong pagtaak sa semi-finals gikan sa ilang paghiabot sa PBA, ang Road Warriors makigharong sa modaog sa laing quarter-finals series tali sa Rain or Shine Elasto Painters ug Converge FiberXers.
“Masaya ako para sa kanila at saka sa management rin namin. Matagal na rin nila hinangad ito. So hopefully, masaya sila. Pero hindi pa kami tapos. May semifinals pa. Sabi nga ni coach (Jimmy Alapag), ‘yung Converge at Rain or Shine, malakas din na kalaban ‘yun. So paghahandaan namin,” matod ni Bolick, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa inilugay sa labing ulahing POW award, nalupig ni Bolick ang ubang mga nominado nga apil ang iyang kauban nga si Schonny Winston ug ang mga sakop sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga sila si Scottie Thompson ug RJ Abarrientos. / ESL