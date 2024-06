Bolts, 2-0 tinguha batok sa Beermen

Human sa ilang surpresang kadaugan sa Game 1, determinado ang Meralco Bolts nga doblehon ang ilang paningkamot aron mausban pagbuntog ang defending champion San Miguel Beermen sa Game 2 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup finals series karong alas 7:30 sa gabii, Biyernes, Hunyo 7, 2025, sa Smart Araneta Coliseum.

Taliwala sa ilang pagpukan sa Beermen, 93-86, niadtong Miyerkules, Hunyo 5, 2024, atol sa pagsugod sa best-of-seven series, ang Bolts nagpabiling underdogs ning maong panagparang.

Ang Beermen mao ang kanu­nay nga naglabaw sa Game 1 ug sa 4th quarter na nakabuwelo ang Bolts paingon sa wala damhang kadaugan.

Sama sa naandan, ang Bolts magsalig og maayo sa ilang duha ka mga Chris nga sila si Banchero ug Newsome, kinsa nagpakatap og 18 puntos ma­tag usa aron pangulohan ang ilang kadaugan sa Game 1.

Naglaom ang Bolts nga mas isog nga Beermen ang ilang ikaharong ning higayuna ug mao kini ang ilang gipangandaman.

“We felt in the first half we weren’t doing the game plan. They (SMB) were getting points off turnovers and fastbreak points and they’re beating us in a lot of categories,” matod ni Bolts coach Luigi Trillo.

“In the second half, we’re able to do what we wanted to do and stop them from doing what they wanted.”

Gawas sa ilang duha ka mga Chris, ang Bolts magsalig sab nila ni Allein Maliksi, Cliff Hodge, Bong Quinto, Raymond Almazan ug Brandon Bates.

Ang Beermen ningkombati sa Game 1 nga wala ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Terence Romeo, kinsa adunay angol (right calf strain).

Wala pa’y kaseguroan kon makaduwa na ba si Romeo ning higayuna.

Hinuon, naa o wala si Romeo, ang Beermen aduna gihapon igong puwersa nga pangulohan nila ni June Mar Fajardo, CJ Perez, ug Marcio Lassiter. / ESL