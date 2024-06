Bolts, 2-1, batok sa Beermen

Nimugna og 26 puntos si Chris Newsome lakip na niini ang mahinungdanong three-point shot sa nahabiling 34 ka mga segundos aron agakon ang Meralco Bolts sa laing kulbahinam nga kadaugan batok sa San Miguel Beermen, 93-89, sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup finals series niadtong Dominggo sa gabii, Hunyo 9, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Sa kadaugan, naangkon og balik sa Bolts ang bintaha sa best-of-seven series, 2-1.

Human sa iyang krusyal nga tres, kalmado sab nga nakapasulod og duha ka freethrows si Newsome sa nahabiling 11.3 segundos nga maoy nag-abli og dako sa pultahan sa Bolts paingon sa kadaugan.

Si Raymond Almazan nidugang og 17 puntos ug 13 rebounds samtang niamot og 16 puntos si Bong Quinto alang sa Bolts.

“This game may have been a win but clearly, we need to improve some things,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo.

“We won but we are not sa­tisfied with the last three, four minutes.

Naposte sa Beermen ang labing dako nilang labaw, 66-59, sa 3rd quarter sa pagpangulo nila ni Mo Tautuaa ug CJ Perez.

Apan human niini, nagbangis og maayo si Newsome ug daw nag-inusara kini nga sundalo nga nakigbatok sa Beermen hangtod na sa katapusang gutlo.

Puntos matag usa:

Meralco 93 – Newsome 26, Almazan 17, Quinto 16, Banchero 10, Hodge 10, Maliksi 8, Torres 2, Pascual 2, Bates 2.

San Miguel 89 – Tautuaa 19, Perez 18, Lassiter 12, Fajardo 12, Trollano 11, Teng 10, Cruz 7. Quarters: 28-24; 48-46; 71-70; 93-89. / ESL