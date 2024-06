Bolts, 3-1, tinguha batok sa Beermen

Mosuway pagposte og 3-1 nga bintaha ang Meralco Bolts sa ilang pagpakigbatok og balik sa San Miguel Beermen sugod karong alas 7:30 sa gabii sa Game 4 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Bolts kaduha na nakaposte og 2-1 nga bintaha sa finals best-of-seven series kaniadto apan pagkahuman, kapildihan ang ilang natagamtaman.

Ning mga higayuna, kaduha sab sila napilde sa Game 4, timailhan kon unsa ka danlog ang kampyunato alang sa Bolts.

Sulod na sa lima ka mga higayon nga nakasulod sa finals ang Bolts apan kanunay lang silang pakyas.

Ning higayuna, malaumon si coach Luigi Trillo nga molampos na ang kasamtangang puwersa sa Bolts.

“We know this team (San Miguel), they’re very capable of coming back and we know they’ve been down before. As for us, we believe we can play better... We’ll be ready (for Game 4),” matod ni Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Giangkon sa Bolts nga dili sayon kining maong tahas. Gani ang nag-unang tulo ka mga duwa sa series pulos kulbahinam ang resulta.

“You’re going up against San Miguel, who’s the best team of the decade and they’re playoffs-ready. They’ve been through a lot of series so it’s going to be tough to go up 3-1 against them. They’re going to be hungry,” asoy sa usa sa mga sinaligan sa Bolts nga si Chris Newsome.

Sa ilang bahin, ang Beermen ningpasalig nga ipagawas nila ang tanan nilang makaya aron matabla ang series.

“Sabi nga ni coach (Jorge Gallent), hindi namin nilaro ang ‘San Miguel basketball.’ Kailangan namin extra passes, better execution at ang dami nila (Bolts) na offensive rebounds, kailangan namin i-address iyon,” matod sa Sugboanong higante sa Beermen nga si June Mar Fajardo. / ESL