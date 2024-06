Bolts andam moduwa’g balik sa EASL

Andam ang Meralco Bolts nga morepresentar pagbalik sa Pilipinas alang sa East Asia Super League (EASL) Season 2 nga sugdan ipahigayon karong Oktubre, 2024.

Ang Bolts tataw nga usa na sa mga morepresentar sa Pilipinas gumikan sa ilang pagkahimong kampyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup.

Nagkanayon si Meralco coach Luigi Trillo nga dako nilang garbo nga modala sa bandera sa Pilipinas ning maong home-and-away tournament diin ikaharong nila ang top teams sa nagkadaiyang torneyo sa tibuok Asia.

“Yes, we are (willing to play) in the EASL,” matod ni Trillo nga napatik sa Spin.ph.

“We’re excited. That’s the best of Asia. And we want to finish with a better showing.”

Ang Bolts kauban ang TNT Tropang Giga mao ang ningre­presentar sa Pilipinas sa mia­ging tuig apan pareho kining wala nakaabot sa semi-finals. / ESL