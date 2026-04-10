Bolts angay magmatngon batok Macau

Mga duwa karon:
5:15 pm- Terrafirma batok TNT
7:30 pm- Macau batok Meralco
Suwayan sa Meralco Bolts nga paamagon og samot ang ilang tinguha nga makaselyo og luna sa Top 4 sa ilang pagpakigbatok sa nagkagidlay nga guest team Macau Black Knights sa main game karong Sabado sa gabii, Abril 11, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang Bolts, nga adunay 4-1 nga rekord, kasamtangang nakigbahin sa ikaduhang luna kauban ang NLEX Road Warriors.
Kon ilahang mabuntog ang Black Knights, hayan masolo sa Bolts ang ikaduhang puwesto, nga magpaburot og samot sa ilang poruhan nga makasulod sa Top 4, nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo sa quarter-finals.
Wala pa man tuod nakatilaw og daog ang Black Knights sa nag-una nilang lima ka mga duwa apan wala kini nagpasabot nga wala na sila’y dag-anan ning sangkaa hilabi na karon nga taas ang ilang pahuway.
Ang Black Knights katapusang niduwa niadto pang Marso 31 ug labing seguro, gitun-an nila’g maayo kon unsa’y angayang buhaton aron makabangon ug labing seguro, nakat-on na sab gyud sila og leksyon.
Mao kini ang angayang bantayan sa Bolts.
Sa premirong duwa, makigsangka ang TNT Tropang 5G sa Terrafirma Dyip sugod sa alas 5:15 sa hapon.
Gilaumang pahimungtan sa Tropang 5G ug Dyip ang usa’g usa gumikan kay pareho silang gikan sa kapildihan.
Ang Tropang 5G gikan sa 106-110 nga kapildihan batok sa Bolts, nga maoy nagpahagsa sa ilang rekord ngadto sa 2-2.
Sa ilang bahin, ang Dyip gikan sa duha ka sunodsunod nga kapildihan nga nakatagak sa ilang rekord ngadto sa 3-2 human sa ilang maayong pagsugod sa komperensiya. / ESL