Bolts daog, Beer pilde

Managlahi ang nasinati sa Philippine Basketball Association (PBA) teams Meralco Bolts ug San Miguel Beermen sa pagsugod sa East Asia Super League (EASL) Season 2 niadtong Miyerkules, Oktubre 2, 2024, sa Mall of Asia Arena.

Ang Bolts ningpukan sa bag-ong miyembrong team nga mao ang Macau Black Bears, 97-85, sa main game samtang nasugamak sa pilde ang Beermen batok sa Suwon KT Sonicboom sa Korean Basketball League (KBL), 87-81.

Gipangulohan ni Chris Newsome ang daog sa Bolts pinaagi sa iyang 18 puntos, ningdugang og 17 puntos kada usa ang duha ka imports nga sila si Allen Durham ug DJ Kennedy, samtang niamot og 14 puntos si Chris Banchero.

“It’s nice to win our first game sa bansa. We played with a lot of pride, although we didn’t play our best game,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo.

“At least we got one over here in our home turf.”

Sa laing duwa, nagbangis ang import sa Sonicboom nga si Rayshaun Hammonds ug nimugna kini og 39 puntos ug 14 rebounds aron pangulohan ang iyang puwersa sa pagpukan sa Beermen.

Si Hammonds nimugna og pito ka mga puntos sa 9-0 run sa Sonicboom nga naghatag kanila og 87-75 nga labaw sa hinapos nga bahin.

Ning-aksyon paggukod ang Beermen apan nakuwangan na sila sa oras.

Nangulo sa Beermen mao ang ilang import nga si EJ Anosike kinsa nimugna og 34 puntos samtang nitunol og 19 puntos si June Mar Fajardo.

Puntos matag usa:

1st game:

Suwon KT Sonicboom (87) — Hammonds 39, Heo 17, Han 14, Ha 9, Tilmon 8.

San Miguel (81) — Anosike 34, Fajardo 19, Miller 8, Lassiter 8, Perez 7, Rosales 3, Trollano 2.

2nd game:

Meralco (97) — Newsome 18, Durham 17, Kennedy 17, Banchero 14, Kouame 9, Almazan 7, Quinto 7, Hodge 4, Caram 2, Bates 2.

Macau (85) — Cylla 23, Artino 23, Chongqui 21, Leung 10, Deguara 8./ ESL