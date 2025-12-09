Bolts determinado nga makabawi sa PBA

Naglaom ang Meralco Bolts nga mabalik sila sa winning track sa ilang pagsangka sa Terrafirma Dyip sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup didto sa Ynares Center sa Antipolo karong Miyerkules, Disyembre 10, 2025.
Ang team ni Coach Luigi Trillo nakadaog og tulo ka sunodsunod sa ilang EASL assignments, apan napilde sila sa duha ka sunod nga duwa sa PBA nga nibira sa ilang standing ngadto sa 3-4 (win-loss) nga baraha.
Para makaseguro og luna sa quarterfinals, kinahanglan makabalik ang Bolts sa pagdaog batok sa naglisod nga Dyip kinsa napilde og unom ka sunodsunod nga duwa og anaa sa ubos sa team standings bitbit ang 1-7 nga record kuyog ang Blackwater.
Ang Bolts magsalig nila Chris Newsome, Raymond Almazan, Brandon Bates ug Cliff Hodge, samtang ang Dyip mosandig nila Jerrick and Maverick Ahanmisi, Mark Nonoy ug Paolo Hernandez.
Sa main game, magtigi ang crowd favorite Barangay Ginebra Gin Kings (3-4) ug Blackwater Bossing (1-7) alas 7:30 sa gabie sa susamang venue. / RSC