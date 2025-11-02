Bolts giligsan sa Pilots sa EASL

Pakyas ang Meralco Bolts sa pagtuhog sa ilang unang daog sa 2025-26 EASL season human sila gilipong sa Taoyuan Pauian Pilots, 82-72, niadtong Dominggo sa gabie, Nobiyembre 2, 2025 sa Taoyuan Arena.
Si Ismael Romero nanguna sa Meralco sa iyang 26 puntos ug 17 rebounds, samtang si Rondae Hollis-Jefferson nipuno sa stat sheet og 22 puntos, 10 rebounds, upat ka assists, tulo ka steals, ug tulo ka blocks.
Apan bisan pa sa nindot nga duwa ni Romero ug Hollis-Jefferson, walay local player nga nakaabag og double figures para sa Bolts.
Para sa Pilots, si Will Artino ang nanguna sa iyang 20 puntos, samtang si Alec Brown ug Lu Chun-Hsiang nidugang og 18 ug 14 puntos matag-usa.
Ang Meralco molantaw sa pagbalos sa karong Nobiyembre 8 diin sila napud ang mo-host sa Pilots. / RSC