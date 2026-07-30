Bolts, Gin Kings magpinaksitay

Mga duwa karon:
5:15 pm- Rain or Shine batok Magnolia
7:30 pm- Ginebra batok Meralco
Magpinaksitay ang dugay na nga managribal Brgy. Ginebra Gin Kings ug Meralco Bolts sa main game karong Biyernes sa gabii, Hulyo 31, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.
Gilauman ang mainitong engkuwentro sa labing unang panagharong sa duha ka mga kampo ning maong komperensiya hilabi na kay pareho kining gikan sa kapildihan.
Ang Gin Kings nga adunay 1-2 nga rekord, gikan sa 99-110 nga pilde batok sa Rain or Shine Elasto Painters samtang ang Bolts nga adunay 2-2 nga rekord, gikan sa 98-112 nga pilde batok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa Group B nga mga engkuwentro.
Ang Gin Kings tataw nga naglisod pa sa pag-adjust nga wala ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si resident import Justin Brownlee ug kanhi MVP Scottie Thompson kinsa pulos pa nagpaalim sa ilang tagsatagsa ka angol.
Maayo ra man hinuon ang gipakitang duwa sa temporaryong import sa Gin Kings nga si Riley Grigsby apan lahi gyud naa sila si Brownlee ug Thompson gumikan kay mao na kini ang ilang naandan isip usa ka puwersa.
Malaumon si Ginebra coach Tim Cone nga maka-adjust na ang iyang lokal nga mga magduduwa sa estilo ni Grigsby ning higayona.
Sa ilang bahin, ang Bolts nagkinahanglan og dugang kayod gikan sa ilang import nga si Antonio Hester ug hasta sa ilang lokal nga mga pambato.
Sa premirong duwa, magkombati ang Hotshots ug Elasto Painters.
Ang Elasto Painters, sama sa Bolts, naggunit sab og 2-2 nga rekord, samtang ang Hotshots, sama sa Gin Kings, adunay 1-2 nga rekord.
Sa mga duwa niadtong Miyerkules, Hulyo 29, gipanghubog og maayo sa San Miguel Beermen ang Titan Ultra Giant Risers, 143-105, samtang gipakaging sa guest squad Macau Giant Pandas ang Terrafirma Dyip, 96-92. / ESL