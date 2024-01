Bolts gipayukbo sa Kings

Nagbangis si Jeremy Lin sa 2nd half aron agakon ang bisitang New Taipei Kings ngadto sa kadaugan batok sa Meralco Bolts, 89-77, niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 3, 2024, sa East Asia Super League (EASl) Home and Away Season sa Philsports Arena.

Naggukod ang Kings, 42-47, sa halftime apan nausab nila ang dagan sa estorya dihang nakamugna sila og 11-0 nga rally nga gidugkatan sa duha ka sunodsunod nga three-point bombs ni Lin, kinsa maoy nagpasikat sa “Linsanity” sa New York Knicks dihang nagduwa pa kini sa National Basketball Association (NBA) kaniadto.

Ang maong rally sa Kings maoy nakahatag kanila og 53-47 nga labaw ug wala na sila motugot nga mailog sa Bolts ang bintaha hangtod na sa katapusang gutlo.

Gipangulohan ni Lin ang kadaugan pinaagi sa iyang 23 puntos ug 10 ka rebounds.

“The big thing for us is to stay positive and ride the momentum as much as possible,” matod ni Kings American coach Ryan Marchand.

“Basketball is a game of momentum, us being able to build up the things that we do positively on the court, making sure that we made corrections with the negative things we need to get better off.”

Sa kadaugan, napahugtan sa Kings ang ilang paggunit sa liderato sa Group B dala ang 3-0 nga rekord samtang ang Bolts natagak sa 1-4 nga baraha.

Ang Bolts gipangulohan sa ilang import nga si Zach Lofton pinaagi sa iyang 20 puntos samtang niamot og 12 puntos si Allein Maliksi.

Ningkombati ang Bolts nga wala ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si Chris Newsome ug Aaron Black.

Puntos matag usa:

New Taipei Kings (89) - Jeremy Lin 23, Yang 13, Manigault 12, Joseph Lin 11, Lee 11, Blankley 7, Anigwe 6, Su 4, Davis 2.

Meralco (77) - Lofton 20, Maliksi 12, Banchero 10, Hodge 8, Quinto 8, Ibeh 7, Almazan 5, Rios 4, Dario 3.