Bolts makigbatok sa Knights sa EASL

Mosuway pagposte og back-to-back nga kadaugan ang Meralco Bolts sa ilang pag-host sa Korean squad Seoul SK Knights sa East Asia Su­per League (EASL) ning Miyerkules sa alas 7:00 sa gabii, Disyembre 27, 2023, sa Phil­sports Arena sa Pasig City.

Ang Bolts gikan sa 97-88 overtime nga kadaugan batok sa Ryukyu Golden Kings sa Macau niadtong Disyembre 13, 2023.

Mao kini ang labing unang daog sa Bolts sa torneyo.

Ang Bolts ug Knights kasamtangang nagtabla sa 1-2 nga rekord, ikaduha sa Group B diin nag-una ang Taipei New Kings (2-0) sunod ang Golden Kings (2-1).

Ang mapilde tali sa Bolts ug Knights mapagngan na og paglaom nga makaabante sa sunod round. “We want to win and give us an opportunity to try and make that,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo.