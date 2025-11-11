Bolts masaligong di molampos ang protesta sa Pilots
Masaligon si Meralco Bolts coach Luigi Trillo nga dili molampos ang protestang gipasaka sa Taoyuan Pilots human nila gipangbuntog kining maong Taiwanese Pilots, 85-76, niadtong Sabado, Nobiyembre 8, 2025, sa East Asia Super League (EASL) sa Ilagan, Isabela.
Human ning maong sangka, gisang-at dayon sa Pilots ang ilang protesta.
Niprotesta ang Pilots gumikan kay adunay higayon nga gidungan pagpasulod sa Bolts ang upat ka imports niini nga nakasupak sa balaod sa liga.
Giangkon ni Luigi nga nahitabo kini apan iya kining gihulagway nga “honest mistake” gumikan kay dili pa sila tantong suweto sa mga lagda sa liga ug wala sila’y intensyon nga manikas.
Matod ni Luigi nga niadto untang gutloa, puwede na nga moreklamo ang Pilots aron mapahamtangan sila og technical foul apan wala kini gibuhat sa bisitang puwersa.
Nidugang si Luigi nga puwede sab unta silang sitahon sa technical officials niadtong higayuna.
Bisan unsa pa’y resulta sa protesta sa Pilots, ang Bolts nakatutok na sa sunod nilang misyon nga mao ang pagpakigbatok sa Macau Black Bears karong Sabado, Nobiyembre 15, 2025, sa Cebu Coliseum. / ESL