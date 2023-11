Bolts mingyukbo sa Kings sa EASL

Gipagawas sa New Taipei Kings ang katapusan nilang hunat sa hinapos nga bahin aron lupigon ang Meralco Bolts, 97-92, sa Easy Asia Super League (EASL) Home and Away Season ning Miyerkules sa gabii, Nobiyembre 30, 2023, sa Xinzhuang gym sa Taipei.

Sa pagpangulo nila ni ex-NBA Jeremy Lin ug sa ilang imports nga sila si Kenny Manigault ug Christian Anigwe, ang Kings nakalugnot gikan sa hugot kaayo nga kombati pinaagi sa 8-3 run nga naghatag kanila og 94-85 nga labaw sa nahabiling 1:24 minutos.

Wala na nakabangon ang Bolts human niini.

Ang Kings ningpatigbabaw sa Group B nga adunay 2-0 nga rekord samtang ang Bolts nahagbong sa 0-2 nga baraha.

Puntos matag usa:

New Taipei (97) – Jeremy Lin 25, Manigault 19, Blankley 15, Kee 8, Anigwe 8, Yang 7, Joseph Lin 6, Davis 5, Su 4, Chen 0. Meralco (92) – Lofton 35, Ibeh 18, Newsome 16, Caram 10, Hodge 5, Banchero 4, Quinto 2, Almazan 2.