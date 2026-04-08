Bolts mipukan sa Tropang 5G

Nasugakod sa Meralco Bolts ang pagpanghulga sa TNT Tropang 5G sa hinapos nga bahin aron irehistro ang 110-106 nga kadaugan sa main game niadtong Martes sa gabii, Abril 7, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Sa nag-unang tulo ka quarters, kanunay nga naglabaw og dobleng numero nga puntos ang Bolts ug adunay higayon nga niabot sa 20 puntos ang labing dako nilang labaw.
Apan pagsugod sa 4th quarter, ning-ulbo ang opensa sa Tropang 5G hangtod nga napahak nila ang labaw sa Bolts ngadto sa duha na lang ka mga puntos, 105-107, sa nahabiling usa ka minuto.
Hinuon, nakakita og paagi ang Bolts aron mapreserba ang kadaugan sa pagkapupos sa oras.
“They (TNT) hung around. We’re up by 12 in the last five minutes but they persevered. But a win is a win, and we take it,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo.
Ang kadaugan sa Bolts gipangulohan sa ilang import nga si Marvin Jones pinaagi sa iyang 29 puntos ug 12 rebounds samtang si CJ Cansino, kinsa maoy napiling Best Player of the Game, nitampo og 19 puntos.
Sa kadaugan, ningsaka ang Bolts sa 4-1 nga rekord.
Ang Tropang 5G, nga nahagbong sa 2-2 nga rekord, gipangulohan sa ilang import nga si Bol Bol pinaagi sa iyang 28 puntos ug 12 rebounds samtang niamot og 21 puntos si Jordan Heading.
Sa premirong duwa, gipangmakmak sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots ang Terrafirma Dyip, 85-70.
Ang Hotshots ningsaka sa 2-3 nga rekord samtang nahagbong sa 3-2 nga rekord ang Dyip.
Puntos matag usa:
1st game:
Magnolia (85)- Chapman 28, Lucero 13, Dela Rosa 11, Sangalang 9, Lee 8, Lastimosa 5, Barroca 5, Verano 2, Gomez 2, Escoto 2.
Terrafirma (70) – J.Ahanmisi 21, Ali 18, M.Ahanmisi 11, Eriobu 11, Chiu 3, Zaldivar 3, Paraiso 2, Umali 1.
2nd game:
Meralco (110) - Jones 29, Cansino 19, Almazan 12, Hodge 10, Mocon 9, Newsome 7, Quinto 7, Banchero 6, Brickman 4, Black 4, Pascual 3.
TNT (106) - Bol 28, Heading 21, Oftana 10, Galinato 8, Nambatac 7, Rosser 6, Khobuntin 6, Chua 6, Ferrer 5, Pogoy 5, Castro 2. / ESL