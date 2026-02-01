Bolts mobangga sa Kings sa krusyal nga duwa

Nagkinahanglan og suporta sa Filipino basketball fans ang Meralco Bolts sa ilang uwahing kritikal nga duwa sa East Asia Super League (EASL) Season 3 kay ipahigayon man kini sa Smart Araneta Coliseum sa kaulohan karong Pebrero 11, 2026.
Kontrahon sa Bolts ang Ryukyu Golden Kings sa katapusang duwa sa group stage nga magtino kon kinsa ang mosulod sa sunod round.
Sa pagkakaron, naa ang Meralco sa ikatulong pwesto sa Group B nga adunay 3-2 (win-loss) record, ubos lang sa Ryukyu (3-1) ug Taoyuan Pauian Pilots (4-1). / RSC