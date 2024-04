Bolts mopataas sa boltahe

Mga duwa karon

3:00 P.M. Meralco Bolts vs. Converge FiberXers

6:15 P.M. San Miguel Beermen vs. Northport Batang Pier

Sa tinguha nga makakuha og playoffs nga luna, kinahanglan karon sa Meralco Bolts ang mas taas nga boltahi sa kuryente alang sa nahabiling duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup.

Kontrahon sa Bolts ang Converge FiberXers karong adlawa, Abril 21, 2024, sa PhilSports Arena, sa ilang unang duwa human ang heartbreaker nga 90-92 nga kapildihan sa TNT Tropang Giga.

Bitbit ang 3-4 (win-loss) nga baraha, naglingkod ang Bolts sa ikasiyam nga pwesto niining pagsuwat, luyo sa mga team nga adunay upat o lima ka mga daog.

Aron motaas ang tsansa nga makasulod sa playoffs, kinahanglan sa Bolts nga mopakita og maayong labok sa nahibiling upat ka duwa.

Unang kontra ang Converge, sundan sa Phoenix, ug duha ka heavyweight teams nga Magnolia ug San Miguel.

Bisan paman wala’y daog ang youth-laden Converge sulod sa walo ka mga duwa, di kini kakompiyansahan kay hapit gani pakaginga ang Phoenix ug San Miguel sa uwahing mga duwa.

Matod ni Meralco coach Luigi Trillo nga ang excellent passing skills ug limited errors sa team batok sa TNT mao ilang takeaways sa umaabot nga duwa.

“We did some good things. We got 17 assists, with eight turnovers. And we battled back from 10 points down,” sigon ni Trillo. “And two good, locked-in teams playing well, either one can win.”

Sa second game, ipusta sa San Miguel Beermen (6-0) ang ilang perpekto nga rekord kontra Northport Batang Pier (4-4).

Niining pagsuwat, nagtinuhikay ang Rain or Shine Elasto Painters (5-4) ug Magnolia Chicken Timplado Hotshots (4-2) sa Tiaong Convention Center, samtang nagkinawrasay ang Phoenix Fuelmasters (2-5) ug NLEX Road Warriors (5-2). / RSC