Bolts mosuway pagbawos sa Pilots

Gipasalig sa Meralco Bolts nga mas maayong duwa ang ilang ipakita sa ilang pagpakigbatok og balik ug pag-host sa Taoyuan Pauian Pilots sa East Asia Super League Season 3 Home and Away karong Sabado, Nobiyembre 8, 2025, sa The Capital Arena sa Ilagan, Isabela.
Mao kini ang gibutyag ni Meralco coach Luigi Trillo human sa ilang nasinating kapildihan sa ilang pag-asdang sa balwarte sa Pilots, 72-82, niadtong Dominggo, Nobiyembre 2, sa Taipei.
Ang Bolts nagbitay sa ubos nga bahin sa Group B nga adunay 0-2 nga rekord samtang nag-una ang Pilots nga adunay 2-0 nga baraha.
Aduna pa’y nahabiling upat ka duwa ang Bolts ug buhi pa ang ilang paglaom aron makasulod sa playoffs apan kinahanglang sugdan na nila ning higayuna ang pagbangon.
“We will be ready. We have time to prepare for that game in Isabela,” matod ni Trillo nga napatik sa www.pba.ph. / ESL