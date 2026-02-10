Bolts mosuway pagsulod sa EASL playoffs

Mosuway pagsulod sa playoffs sa labing unang higayon ang Meralco Bolts sa ilang pag-host sa Japan squad Ryukyu Golden Kings sugod karong alas 7:40 sa gabii, Miyerkules, Pebrero 11, 2026, sa East Asia Super League (EASL) sa Smart Araneta Coliseum sa Manila.
Aron makaseguro og luna sa playoffs, ang Bolts nagkinahanglang modaog batok sa Japan B.League team og unom ka mga puntos o labaw pa.
Kon modaog ang Bolts og lima lang ka mga puntos o ubos pa, hayan matanggong sila sa three-way tie sa 4-2 nga rekord sa Group B kauban ang Golden Kings ug Taoyuan Pauian Pilots.
Ning maong senaryo, gamiton ang point differential tiebreaker aron pagdeterminar kon unsa nga puwersa ang makaabante.
Kon mapilde ang Bolts, hayan motiglom sa hingpit ang ilang paglaom sa playoffs.
Ang Bolts, nga maoy bugtong representante sa Philippine Basketball Association (PBA) sa kompetisyon, pangulohan nila ni Justin Brownlee ug Jason Brickman.
Ning sangkaa, dili makaduwa ang laing import sa Bolts nga si Rondae Hollis-Jefferson gumikan kay nagpaalim pa kini sa iyang angol (Achilles).
Dili sab makaduwa sa Bolts ang pambato niining local player nga si Chris Newsome kay nagpaalim sab kini sa angol sa iyang wa nga tuhod. / ESL