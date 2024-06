Bolts nagkaduol na sa history

Usa na lang ka daog ang gikinahanglan sa Meralco Bolts aron masuwat ang franchise history: ang unang franchise title sa Philippine Basketball Association (PBA).

Kini human gipakirig sa Bolts ang San Miguel Beermen, 92-88, sa Game 5 aron kuhaon ang 3-2 nga labaw sa best-of-seven championship series sa 2024 PBA Philippine Cup Finals niadtong Biyernes sa gabii, Hunyo 14, 2024, sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Bolts misandig sa nindot nga duwa ni Allain Malaksi nga mipupo og 22 puntos human mi-average lang og walo ka puntos sa unang mga duwa sa series.

Dunay higayon ang Bolts nga tapuson na ang Finals ug langkaton ang first franchise crown sukad sa ilang pagsulod sa liga tuig 2010.

Hapit mausik sa Bolts ang ilang 10-point lead, naswertehan lang kay sipyat ang mga free throw sa Beermen.

Lakip sa nasayang nga free throw mao ang kang CJ Perez, kinsa na-split ang iyang tira sa free throw line 7.2 segundos nga nahabilin sa duwa. Gagukod og 3 puntos ang Beermen niadtong tungora.

Sa pikas nga korte, kalmado nga gipasulod ni Chris Newsome ang duha ka free throws 6.2 segundos ang nahabilin aron ilansang ang final iskor ug kadaugan.

Gitapos ni Newsome ang duwa nga dunay 22 puntos, duha ka adlaw gikan sa iyang career-high 40 puntos sa Game Four.

Giklaro ni Meralco head coach Luigi Trillo nga bisan galabaw sila sa series, wala pay dapat iselebrar.

“Today, it was a little bit of a struggle. It could have gone other way. We just have to move forward the next game,” saysay ni Trillo sa taho sa Spin.ph.

“Both teams are always ready. It’s a best-of-seven series. I don’t think anybody is gonna have their guard down,” dugang niya.

Sila si Newsome ug Maliksi maoy nangusog sa second half ug nag-combine sila’g 29 puntos nga maoy mihatag og boltahe sa Bolts ngadto sa pinakadako nga labaw, 90-80, nga labaw sa duwa.

Miamot si Raymond Almazan og 14 puntos ubanan sa upat ka rebounds, ug si Chris Banchero nitunol og 12 puntos.

Ang 7-time MVP ug 10-time Best Player of the Conference nga si June Mar Fajardo gamangtas para sa Beermen apan kuwang kini para mahaw-as ang SMB.

Si Fajardo mikulit og 38 puntos ug 18 ka rebounds. Wa lang siya nakadawat og igong suporta sa iyang teammates.

Ang Beermen gunner nga si Perez nakahimo og 17 puntos ug 10 ka rebounds apan parat ang shooting niini nga 1-of-11 sa two-point range. / RSC