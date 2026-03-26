Bolts, Painters mag-ilog sa 3-0

Mga duwa karon:
5:15 pm- Meralco batok Rain or Shine
7:30 pm- Ginebra batok NLEX
Ilugan sa Meralco Bolts ug Rain or Shine Elasto Painters ang solong liderato sa ilang panagsangka sa premirong duwa karong Biyernes, Marso 27, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang duha ka mga kampo kasamtangang nag-uban sa ibabaw nga bahin nga pulos naggunit og 2-0 nga rekord.
Niini, seguradong parehong madasigon ang duha ka mga kampo. Ang nakaapan lang sa habig sa Elasto Painters, mokombati sila nga wala ang ilang import nga si Jaylen Johnson.
Si Johnson napahamtangan og usa ka duwa nga suspensyon ug multa nga P50,000 human kini nalambigit sa sinumbagay batok kang Glenn Khobuntin atol sa kadaugan sa Elasto Painters batok sa TNT Tropang 5G, 112-109, sa niaging semana.
Nag-average si Johnson og 33 puntos ug 16.5 rebounds, mga numero nga seguradong lisod tapakan sa Elasto Painters.
Taliwala sa dakong haw-ang sa puwersa sa Elasto Painters, gitataw ni Meralco coach Luigi Trillo nga kinahanglan dili sila molugak bisan gamay.
“They’ve had times when they didn’t play with an import and they won games so we know their chemistry is there,”pasabot ni Trillo.
Sa main game, magsangka ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug NLEX Road Warriors.
Sa mga duwa niadtong Miyerkules, gipanghubog sa San Miguel Beermen ang Converge FiberXers, 103-99, samtang gipayukbo sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang Terrafirma Dyip, 133-105. / ESL