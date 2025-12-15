Bolts segurado na nga sulod sa q-finals

Nakaseguro na og puwesto sa quarter-finals ang Meralco Bolts human nila gipanglampornas ang Converge FiberXers, 105-84, niadtong Dominggo, Disyembre 14, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa kadaugan, ang Bolts ningsaka sa 6-4 nga rekord ug kasamtangan nilang gikauban sa three-tie sa ikalimang puwesto ang FiberXers ug NLEX Road Warriors.
Gawas nga nakaseguro sila og luna sa quarter-finals, hayaghayag pa ang paglaom sa Bolts nga makasulod sa Top 4 nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo sa quarter-finals.
Ang Bolts gipangulohan ni CJ Cansino pinaagi sa iyang 29 puntos.
“Sobrang importante ng game na ito, at thankful ako na nakatulong sa team ko,” matod ni Cansino nga napatik sa www.pba.ph.
Sa laing duwa, buhi pa ang paglaom sa Titan Ultra Giant Risers sa quarter-finals human nila gilupig ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 127-119.
Ang Giant Risers ningsaka sa 4-6 nga rekord samtang ang Fuel Masters nanamilit na bawon ang 3-8 nga rekord. / ESL