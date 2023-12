Bolts sulod sa Q-finals

Nakaseguro na og puwesto sa quarter-finals ang Meralco Bolts human nila gipangbuntog ang Converge FiberXers, 105-99, niadtong Dominggo, Disyembre 17, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.

Ang Bolts, nga ningrehistro sa ikaupat nilang sunodsunod nga kadaugan, ningsaka sa 6-1 nga rekord diin ilang gikauban sa kaduhang luna ang Phoenix Super LPG Fuel Masters.

Gipangulohan na sab ang Bolts sa ilang bag-ong import nga si Zach Lofton pinaagi sa iyang 30 puntos.

“At least we’re there already in the quarters. But now we have a chance to get to the top two,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Ang FiberXers naunlod sa 1-7 nga baraha.

Sa laing duwa, gipanghubog sa San Miguel Beermen ang TNT Tropang Giga, 98-93.

Ang Beermen ningsaka sa 5-3 nga rekord samtang ang Tropang Giga natagak sa 4-4 nga baraha.