Bolts sulod sa s-finals

Nakaabante ang Meralco Bolts sa sunod round human nila giusban pagbuntog ang NLEX Road Warriors, 100-81, sa Game 2 nga maoy naghuman og sayo sa ilang best-of-three quarter-finals series, 2-0, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup niadtong Dominggo, Mayo 12, 2024 sa Rizal Memorial Coliseum.

Sa kadaugan, naangkon sa Bolts ang katungod sa pagpakigbatok sa ilang dugay nang karibal nga mao ang Brgy. Ginebra Gin Kings alang sa best-of-seven semi-finals series.

Pinaagi sa ilang hugot nga depensa, nalimitahan lang sa Bolts og 11 puntos ang Road Warriors sa 4th quarter nga maoy nag-abli og dako sa ilang pultahan paingon sa kadaugan.

Ang Bolts gipangulohan ni Chris Banchero pinaagi sa iyang 23 puntos samtang ningdugang og 14 puntos matag usa sila si Cliff Hodge ug Allein Maliksi.

Niini pa lang ka sayo, nagpanikad na ang Bolts sa ilang pagpakigharong og balik sa Gin Kings sa laing series.

“That’s gonna be another good series, but they’re altogether a different animal now,” matod ni Bolts coach Luigi Trillo kabahin sa Gin Kings.

“At least we’re going to that series with some rest and preparation unlike if we’re to go to a Game Three with NLEX.”

Sa laing duwa, makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang Rain or Shine Elasto Painters human nila gibawsan ang TNT Tropang Giga, 121-113, sa Game 2 nga maoy nagtabla sa ilang kaugalingong quarter-finals series.

Ning sangkaa, nakakaplag og bag-ong bayani ang Elasto Painters ug kini mao si Jhonard Clarito, kinsa nagpakatap og career-high 29 puntos aron pangulohan ang kadaugan.

Ang Tropang Giga nakapaulbo og 14-3 nga rally aron ilugon ang labaw, 111-109, sa nahabiling 2:49 minutos.

Human niini, ningbawos ang Elasto Painters sa pagpabulhot sa ilang opensa deretso paingon na sa kadaugan.

“Pinakamaganda siguro ‘yung nakabalik kami,” matod ni Elasto Painters coach Yeng Guiao.

“They led us a couple of times, pero I think ang importante is learning to get back pagka nagkakaroon ng run ‘yung kabilang team.” / ESL