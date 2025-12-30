Bolts sulod sa S-finals

Naangkon sa Meralco Bolts ang katapusang tiket sa semi-finals human nila giusban pagbuntog ang Rain or Shine Elasto Painters, 98-89, sa ilang quarter-finals knockout game niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 29, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ning sangkaa, nagbangis og maayo si Chris Newsome ug nagpaulbo kini og 31 puntos aron pangulohan ang Bolts sa pagkuha sa katungod sa pagpakigbatok sa TNT Tropang 5G sa semi-finals series.
Si Newsome nimugna og 16 sa katapusang 21 ka puntos sa Bolts nga maoy nagtiklo sa Elasto Painters.
Sakit alang sa Elasto Painters ang kapakyasan gumikan kay naggunit man unta sila og twice-to-beat nga bintaha ning maong panagparang apan ilaha kining nausikan.
Sa premiro nilang duwa sa quarter-finals, nakasinati og kastigo ang Elasto Painters, 79-96, niadtong Sabado, Disyembre 27.
Sa first half, kanunay nga naglabaw ang Bolts sa pagpangulo nila ni Newsome, Chris Banchero, ug CJ Cansino.
Apan nakahigayon ang Elasto Painters sa pagtabla sa duwa, 77-77, sa tungatungang bahin sa 4th quarter.
Human niini, daw nag-inusarang sundalo si Newsome nga nakigkombati sa tibuok puwersa sa Elasto Painters.
Adunay higayon nga nimugna og unom ka sunodsunod nga puntos si Newsome nga naghatag sa Bolts og 90-82 nga labaw sa nahabiling 1:13 minutos.
Wala na nakabangon pagbalik ang Elasto Painters human niini.
Puntos matag usa:
Meralco (98) - Newsome 31, Banchero 21, Cansino 14, Quinto 11, Almazan 5, Rios 5, Hodge 4, Black 4, Bates 2, Pascual 1.
Rain or Shine (89) - Nocum 29, Mamuyac 20, Clarito 9, Malonzo 7, Caracut 7, Santillan 7, Tiongson 6, Norwood 3. / ESL