Bomb scare sa mga tunghaan di binuhatan sa organized grp.

Gihulagway sa Cebu City Police Office (CCPO) nga ang sunodsunod nga online bomb threats ug mga hulga sa seguridad sa mga eskwelahan nga ilang nadawat sa miaging mga semana, mga isolated incident lang ug way timailhan nga adunay organisadong grupo nga nagpaluyo niini.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy director for administration sa CCPO, nakadawat ang kapulisan og unom ka mga hulga nga naglambigit sa mga eskwelahan ug mga business establishment.
Bisan sa nagsunodsunod nga mga insidente, ang imbestigasyon sa kapulisan way nakuha nga ebidensiya nga nagpakita nga konektado ang mga hulga o giplano kini sa usa ka organisadong grupo.
Hinuon, nagtuo ang mga awtoridad nga kining mga insidente, personal ang motibo.
Ang labing uwahi nga online threat may kalabutan sa Inayawan National High School (INHS) nga gitaho niadtong Hulyo 3, gibutyag ni Oriol nga ang suspek usa ka 13-anyos.
Ang imbestigasyon gihimo nga anaa ang presensya sa mga ginikanan sa bata, mga opisyal sa barangay, ug mga administrador sa eskwelahan.
Sumala ni Oriol, niangkon ang menor de edad nga ang iyang gihimong hulga bunga lamang sa kalagot.
“This is one example showing that these online threats appear to be motivated by personal reasons rather than terrorism or organized criminal activity,” matod ni Oriol.
Tungod kay menor de edad ang suspek nakigtambayayong ang INHS sa Department of Education aron maklaro kon angay bang pasakaan og sibil o kriminal nga kaso ang mga ginikanan sa bata.
Human sa imbestigasyon, gitugyan ang menor de edad ngadto sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) ug sa Gender and Development (GAD) focal person nga gidestino sa Inayawan.
Hangtod niadtong Lunes, matod ni Oriol, wala pa mahuman sa DSWS ang intervention program alang sa menor de edad ug sa iyang mga ginikanan.
MANUBAG ANG GINIKANAN
Apan, iyang gipasabot nga kinahanglan adunay accountability ang mga ginikanan sa pagdumala sa ilang mga anak, ilabina kon ang ilang mga binuhatan makabutang sa peligro sa mga eskwelahan ug sa komunidad.
Matod sab ni Police Major Marvin Fegarido, hepe sa CCPO Community Relations Section, padayon ang pakigtambayayong sa kapulisan sa Parents-Teachers Associations (PTAs) aron maedukar ang mga ginikanan bahin sa responsible’ng pagdumala sa ilang mga anak ug sa pagpugong sa krimen.
Dugang niya nga ang pagmintinar sa kaluwasan sa mga eskwelahan dili angay isangon lamang sa kapulisan. / Mi Kizziah Reeve A Tantog- UP Cebu Intern
Hinuon, giawhag sa CCPO ang mga eskwelahan nga palig-unon ang pakigtambayayong sa mga security guard, mga boluntaryo ug mga miyembro sa komunidad, samtang ang kapulisan magpadayon sa pagdumala sa kinatibuk-ang seguridad sa mga campus. / Mi Kizziah Reeve A Tantog- UP Cebu Intern