Bomb threat gipaagi sa email

Naukay ang mga kawani ug mga tawo nga adunay transaksiyon sa mga buhatan sa gobyerno, ilabi na ang korte sa dakbayan sa Sugbo, gumikan sa nadawat nga hulga nga adunay bomba sa maong mga edipisyo.

Dali nga ningsusi ang mga sakop sa Explosive Ordnance Disposal (EOD) sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo aron susihon ang Qimonda building diin nahimutang ang mga korte sa siyudad.

Nasuta nga hoax lang o di tinuod ang pagpanghulga nga niresulta sa pagka-panic sa pipila.

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nagkanayon nga ang maong bomb threat dili lang sa dakbayan sa Sugbo nahitabo, lakip na ang ubang bahin sa nasod ug abroad.

Sa imbestigasyon, sigun ni Pelare, gipaagi sa email ang pagpadala sa hulga.

Tungod niini, ang Philippine National Police mihimo karon og seryuso nga imbestigasyon ug nakig-alayon sila sa National Bureau of Investigation ug Interpol aron pagtino kon si kinsa ang responsabli.

Giklaro hinuon ni Pelare nga wala pa silay kasayuran kon ang nagpaluyo sa maong pagpanghulga organisado ba nga gitawag og teroristang grupo.

Usa sa ilang gidudahan mao kadtong mga tawo nga walay lingaw sa kinabuhi nga mao ang pag-prank sa mga buhatan sa gobyerno nga angay seryusohon sa pag-ila kon kinsa kini aron mapasakaan og kaso.

“As of this time wala tay information nga kining mga tawhana they are organized, this is most likely kining mga wala lay mahimo sa kinabuhi nila or naa silay mga personal grudges who want to create chaos. But as far as our monitoring is concerned, wala tay nakita nga indicator nga organized ni siya, nga terrorism act ni siya,” matod ni Pelare.

Nipasalig ang kapulisan sa Central Visayas nga wala silay nadawat nga hulga nga nakahatag og peligro sa siguridad sa publiko.

Apan bisan pa niini, padayon nga niawhag ang kapulisan sa publiko nga magmabinantayon sa tanang panahon.

Kon adunay masigpatan nga kadudahan, giawhag nga mopahibawo sa kapulisan aron masusi.

Dili kini ang unang higayon nga nakadawat og bomb threat ang Qimonda building, makadaghan na kini.