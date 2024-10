Bomb threat sa 2 ka unibersidad dili tinuod

Duha ka mga dagkong unibersidad sa Dakbayan sa Sugbo ang ninghunong sa ilang klase sa Lunes, Oktubre 21, 2024 human makadawat og hulga sa pagpamomba diha sa social media.

Una nga nakadawat og hulga ang Cebu Technological University (CTU) sa dalan MJ. Cuenco, Dakbayan sa Sugbo diin dunay nag-post sa Facebook page niini nga usa ka John Steve nga nagpahibalo nga sulod sa lima ka oras mobuto ang bomba nga gitanom sa sulod sa campus.

Duna pa kini picture ang post sa C4 Explosives nga dunay cellphone nga maoy hinungdan nga ang kadagkuan sa maong unibersidad dali nga nanawag sa mga polis sa dakbayan.

Dali nga niresponde ang mga sakop sa Explosive Ordnance Disposal (EOD) uban sa ilang K9 Unit ug gipagawas ang tanang tinun-an aron mohimo og paneling sa tanang suok sa tunghaan.

Gideklara usab sa tunghaan nga walay klase aron dili mag-panic ang mga tinun-an ug nasuta nga dili tinuod nga dunay bomba sa sulod.

Samtang, pipila ka oras ang milabay ang Cebu Institute of Technology University (CIT-U) sa dalan Natalio Bacalso na usab ang nakadawat og susama nga pagpanghulga ug nasuta nga pulos kini walay kamatuoran.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, information officer ug kasamtangan nga deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nga pulos walay nakita nga bomba sa duha ka unibersidad.

Bisan pa man niini, ila gyud nga tubagon ug susihon ang maong mga hulga sa pagpamomba bisan nasayod sila nga dili gyud kini tinuod.

Duna na silay gihimo nga imbestigasyon aron masayran kung kinsa ang nagpakatap sa bomb threat.

Dunay pipila ka mga tinun-an sa CTU ang gipangutana kung nakaila ba sila ni John Steve nga maoy nag-post sa page sa tunghaan.

"Pagpangutana ra kung duna ba silay nailhan of that particular profile," matod ni Macatangay.

Giangkon ni Macatangay nga lisod ilhon kung kinsa ang naa sa luyo sa maong pag-post.

Apan iyang gibutyag nga mag-atubang og dakong silot kung ilang masayran ang naghimo sa ingun sanglit dunay balaod nga nagdili sa bomb joke. / AYB