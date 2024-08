Bomb threat sa UC Banilad ‘BINUANG’

Naalarma ang kadagkoan sa University of Cebu human makadawat og hulga pinaagi sa post sa social media nga bombahan ug pamusilon ang mga tinun-an sa ilang Banilad Campus.

Tungod niini ang mga opisyal sa maong unibersidad mipa suspenso gilayon sa ilang klase aron ipasusi ang tibuok nilang building kung tinuod ba ang maong hulga.

Ang maong bomb threat gi-post sa Facebook account sa usa ka Shaleej Alejandra diin iyang gidetalye ang himuong pagpamusil ug ang matod pa suicide bombing sa maong tunghaan.

Iyang gidugang nga sukad sa iyang pagkabata walay tawo nga mitagad kaniya nga tungod ani gihimo niya ang maong post aron makakuha og atensiyon. Nagdako siya nga gi-bully sa mga tawo nga naa sa iyang palibot nga bisan ang iyang pamilya dili maminaw kaniya ilabi na nga aduna say nahitabo nga naghamok kaniya.

“To cut the story short, something terrible happened to me. I knew it was going to happen, I saw it coming. So before it did, I tried to clear out myself in advance in the thought of warning and informing everybody that was close to me about the situation I was in. I knew I was going to be blamed either way but I had a little hope in me. That little hope told me someone was going to listen to me that day and give me trust. Instead, I got the complete opposite of what I have concluded. Everybody started blaming me, every finger was pointed at me, Every worst thing possible you could ever imagine to say to a person was being said towards me. And now I am facing the consequences of a problem that I did not and never did have the intention to cause,” natala sa post ni Shaleej Alejandra.

GISUSI

Tungod sa maong post sa pagpanghulga dali nga miresponde ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpangulo ni Police Colonel Antonietto Cañete lakip na ang Mabolo police station.

Dali nga gisusi sa mga personnel sa Explosive Ordnance Disposal Unit ang tibuok building dala ang ilang sniffing dogs ingon man sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 ug ang Regional Anti-Cybercrime Unit 7.

Nasuta nga way bomba sa bisan asa nga suok sa maong school building.

Matod ni Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe sa Mabolo police station nga gideklara nila nga cleared na ang tibuok building sa UC-Banilad Campus ug wala silay nakitang timailhan nga dunay bomba sa dapit.

“Sa pagkakaron on going pa ang investigation ato pang gi identify kinsa gyud ning ang maong nag post kay naa man tay nakita sa Facebook, nag-post siya, among nabasa ang post ato pang gi-coordinate ang atoang anti-cybercrime unit para mahibaw-an nato kinsa ng nag-post,” matod pa ni Major Caacoy.

SCHOOL ADMIN

Ang president sa UC nga si Candice Gotianuy mibutyag nga dili kini ang unang higayon nga nakadawat sila og hulga apan ning higayona ilang giseryuso kay lahi nga matang sa bomb threat.

Matod niya nga dunay problema ang nag post sa hulga sa social media nga angayan usab nga tabangan.

“This is different because it seemed its a cry for help, whoever you are if you seem to need help, you do seem to have the incident that happened to you now whoever you are we symphatize with you, we wish your family, we wish your friends and family could have listen to you, could have made you special but not in this way,” sigun pa ni Gotianuy.

Gipasubay na karon sa CCPO kung kinsa ang maong tawo nga responsabli sa pagpanghulga. Sa higayon nga mailhan ang maong prankster, mag atubang kini og kaso. / AYB